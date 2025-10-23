Avellino, tenta la truffa dello specchietto sul Raccordo: arrestato 29enne Operazione lampo della polizia nei guai giovane del capoluogo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nella mattinata di ieri, hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 29enne di Avellino, con a carico precedenti di polizia, per tentata truffa.

In particolare, presso la Sala Operativa della Questura è pervenuta la segnalazione di un automobilista che, lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno, all’altezza dell’uscita per Serino (AV), era stato avvicinato da un’autovettura il cui conducente, fingendo di aver subito la rottura dello specchietto del veicolo, gli aveva chiesto l’immediato risarcimento del danno, pretendendo una somma di denaro.

A seguito di una tempestiva attività di indagine, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato e fermavano il veicolo segnalato all’uscita del raccordo autostradale, nel territorio del Comune di Atripalda, traendo in arresto il relativo conducente.

Dell’avvenuto arresto è stata notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino che ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. In data odierna si è svolta l’udienza davanti al Gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.