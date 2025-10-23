Furto choc ad Avellino: madre derubata mentre prega sulla tomba del figlio Una donna è stata derubata della borsa mentre era al cimitero

Indignazione e rabbia ad Avellino per il furto avvenuto ieri all'interno del cimitero di via Tedesco. Ieri una giovane madre è stata vittima di un furto mentre era in visita alla tomba del figlio. Secondo quanto riferito, mentre si trovava presso il luogo di sepoltura e si stava raccogliendo in preghiera, ignoti hanno infranto il vetro dell’automobile e si sono impossessati della borsa che conteneva denaro e effetti personali.

Le indagini della polizia

Sul fatto sono in corso accertamenti da parte della polizia. Quanto avvenuto ha suscitato comprensibile sconcerto e indignazione nella comunità locale. Le autorità proseguono gli accertamenti per risalire all'identità del responsabile o responsabili del furto.