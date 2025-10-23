Avellino, Inchiesta Dda su usura: si consegna uno dei due irreperibili

Nei prossimi giorni comparirà davanti al gip per la convalida del fermo

avellino inchiesta dda su usura si consegna uno dei due irreperibili
Avellino.  

di Paola Iandolo 

Inchiesta su un maxi giro di usura ed estorsioni: il quarantanovenne M.E. che si trovava all’estero in vacanza ha anticipato il rientro per consegnarsi al personale della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno. Anche M.E - difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero -  nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino per la convalida del fermo firmato dai pm antimafia salernitani.

 M. E. gli inquirenti contestano di aver partecipato alle condotte usurarie scoperte dalle indagini della Dia coordinate dalla Dda di Salerno, coordinata dal Procuratore Aggiunto Francesco Soviero nei confronti di due imprenditori. A M.E. dopo un incontro nell’ottobre del 2024 in un bar di Bellizzi, i due imprenditori in difficoltà economiche avrebbero dovuto corrispondere duemila euro al mese come interesse sulla somma di 60mila euro residua del debito e degli interessi usurari. 

Ultime Notizie