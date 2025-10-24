Avellino, maxi giro di usura: solo due hanno risposto alle domande del gip Intanto si cerca ancora D.B. destinatario del decreto dio fermo ed irreperibile da mercoledì

di Paola Iandolo

Maxi giro di usura: solo due degli indagati, T.S. e R.V. raggiunti dal decreto di fermo, hanno risposto alle domande del gip. Tutti gli altri hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del Giudice Mauro Tringali. Gli interrogatori sono stati temporaneamente interrotti a causa di una scossa sismica con epicentro a Grottolella e poi sono stati conclusi una volta che l'allarme terremoto è rientrato. Invece M.E. che si è consegnato ieri con ogni probabilità comparirà domani davanti al gip per la convalida. Intanto manca ancora D.B. destinatario del decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale di Salerno, ma che da mercoledì è ancora irreperibile.

Gli indagati sono accusati di aver imposto prestiti ad interessi usurai, con tassi che arrivano fino al 20% mensile, condizionando gravemente le vittime tramite intimidazioni e minacce. L’indagine ha accertato che i prestiti, inizialmente concordati, sono diventati via via insostenibili per le vittime, le quali, nel tentativo di restituire i debiti, sono state costrette a rientrare in un circolo vizioso con richieste di ulteriori prestiti, finendo nelle grinfie di ben tre organizzazioni criminali.





