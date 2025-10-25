Grottolella, dopo il sisma effettuate verifiche: nessuna criticità riscontrata Intanto le verifiche continuano anche su altri plessi cittadini e della provincia di Avellino

di Paola Iandolo

Dopo la scossa di ieri, la task force predisposta dal sindaco di Grottolella ha effettuato i sopralluoghi tecnici su alcuni degli edifici pubblici o di competenza comunale.

I tecnici incaricati hanno verificato accuratamente le strutture dei plessi scolastici dell'Infanzia e della Primaria/Secondaria), della Chiesa Madre e della Biblioteca comunale.

Dalle ispezioni non sono emerse criticità che possano destare preoccupazione per la sicurezza di studenti, personale e cittadini. Pertanto, la scuola riaprirà regolarmente nella giornata di lunedì 27 ottobre. Tuttavia l’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione dello sciame sismico in corso, riservandosi eventuali ulteriori valutazioni e mantenendo costanti contatti con gli organi di protezione civile e con le autorità competenti.

Delle verifiche sono state effettuate anche nel capoluogo. Nessuna criticità sono emerse nei plessi scolastici visionati dell'Istituto Comprensivo Colombo Solimena. I tecnici del Servizio hanno effettuato le verifiche e le ispezioni anche alla presenza della dirigente scolastica. Verifciati gli istituti Gennarelli di Viale Italia, l'edificio scolastico di via Roma, l'edificio scolastico sede della primaria e dell'infanzia di via Colombo, l'edificio scolastico sede della scuola secondaria di primo Grado F. Solimena di Viale Italia: Dai riscontri effettuati non sono emersi danni o criticità visibili o ipotizzabili, non si sono palesate situazioni di deficit statico rispetto ai parametri di sicurezza prima dell'evento tellurico. Altre verifiche sono in corso su altri plessi, ma la momento non vi sono criticità.