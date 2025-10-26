Avellino, terremoto: al via ai controlli e alle verifiche della Provincia In azione una task force per le verifiche su scuole, edifici, ponti, fiumi, scarpate e viadotti

di Paola Iandolo

La Provincia di Avellino sta disponendo attività di controllo mirate alle aree dove risultano verosimili o riconoscibili effetti cosismici, in coerenza con l’intensità dello scuotimento registrato. Il Servizio Viabilità provinciale effettuerà ricognizioni selettive nei tratti infrastrutturali del settore centrale aibacini del Sabato e del Calore, dove è plausibile lo scuotimento del suolo; verifica dello stato di ponti, viadotti, muri di sostegno e scarpate.

Il Servizio Edilizia scolastica effettuerà verifiche visive sugli istituti scolastici del comparto centrale Atripalda, Avellino, Montefredane, Manocalzati, Grottolella con relativo aggiornamento e revisione delle schede di vulnerabilità sismica in archivio; contatto con i dirigenti scolastici per la raccolta di eventuali segnalazioni e per la pianificazione di sopralluoghi tecnici mirati.

Il Servizio Difesa Suolo e Demanio Idrico effettuerà controlli idraulici mirati nei tratti fluviali prossimi all’area epicentrale fiumi Sabato e Calore Irpino, per verificare possibili microlesioni, cedimenti o distacchi. Servizio Patrimonio effettuerà verifiche delle strutture e sedi provinciali uffici, magazzini, autorimesse, depositi ubicate nei Comuni del settore centrale.