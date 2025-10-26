Terremoto durante il concerto di Massimo Ranieri: sospeso lo spettacolo

“C’è stato un terremoto di magnitudo 4, purtroppo, in base alle disposizioni, dobbiamo sospendere lo spettacolo in via precauzionale”. La comunicazione alla sala gremita del teatro Carlo Gesualdo di Avellino, arriva dal vigile del fuoco, salito sul palco e avvisa il pubblico, durante il concerto di Massimo Ranieri. Lo spettacolo era cominciato da poco, quando il vigile sale sul palcoe avvisa il pubblico della disposizione immediata di evacuare il teatro.
La platea, non senza qualche fischio e rammarico (“abbiamo aspettato per un anno”, grida qualcuno), lascia in maniera ordinata la sala. “Sono costernato ma ci rivedremo prestissimo, ha detto invece l'artista”.