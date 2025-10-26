Autostrada, chiude il tratto in A16 Avellino-Benevento Martedì notte

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle gallerie "Pratola Serra", "Orno", "Sant'Elena", "Montemiletto" e "San Nicola", sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Lo comunica la società Austostrade, indicando in alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento; -dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto Benevento-Avellino est, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.