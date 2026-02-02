Avellino: torna Sgarbi e per il Pescara non c'è Milani, ma Cagnano Novità nella trattativa definita venerdì scorso. Ultime ore di calciomercato

Cambio di programma nella trattativa che coinvolge Avellino, Pescara e Napoli con il ritorno di Lorenzo Sgarbi all'ombra del Partenio. Rispetto a quanto si era delineato nella serata di venerdì, con il bolzanino che lascerà il biancazzurro per una nuova avventura in biancoverde, non sarà Alessandro Milani a salutare l'Irpinia per raggiungere l'Abruzzo. Sarà, invece, Andrea Cagnano a sposare il progetto tecnico dei delfini. Il L'esterno difensivo lombardo è da settimane fuori dal progetto tecnico dell'Avellino e la prospettiva della conferma in Serie B ha vinto nello scenario di mercato. Milani appare, quindi, destinato a vivere anche la seconda parte della stagione con i lupi. Il nazionale venezuelano, classe 2005, è nella rosa irpina in prestito dal Lazio. Al club della famiglia D'Agostino resta una sola uscita da definire, quella relativa a Michele Rigione. C'è pure la prospettiva della risoluzione del contratto nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato per il difensore partenopeo. Sgarbi raggiungerà Avellino e risulterà come un jolly per l'attacco: nella prima esperienza in biancoverde in Serie C fu sia punta che esterno offensivo, anche a tutta fascia.