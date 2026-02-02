Ultime ore di calciomercato: Avellino su Pafundi e Pandolfi Dirigenza biancoverde a Milano per le trattative di fine sessione

È iniziato l'ultimo giorno di calciomercato. La sessione invernale per i movimenti in entrata dei club italiani terminerà alle 20 e il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, è a Milano per le ultime trattative. All'Hotel Sheraton di San Siro i biancoverdi stanno lavorando sul reparto avanzato dopo aver aggiunto Andrea Le Borgne in mediana (il centrocampista è arrivato nel pomeriggio ad Avellino) e definito l'accordo per il ritorno di Lorenzo Sgarbi del Napoli e in uscita dal Pescara, club che abbraccerà Andrea Cagnano nelle prossime ore. Il club irpino è su Simone Pafundi dell'Udinese, in prestito alla Sampdoria, e su Luca Pandolfi del Cittadella, in prestito al Catanzaro.

Un jolly offensivo e una punta centrale nelle idee

Pafundi, già pensato dai lupi nei mesi scorsi, torna d'attualità tra i rumors di mercato nel rush finale della sessione invernale. Il jolly offensivo di Monfalcone, classe 2006, protagonista nelle under azzurre e lanciato nella Nazionale maggiore da Roberto Mancini a soli 16 anni, va a caccia della continuità e della consacrazione tra i big (un gol e tre assist nelle 17 presenze fin qui in blucerchiato, nella foto uno dei momenti del finale di gara al "Partenio-Lombardi" nel 2-1 Avellino del 10 gennaio scorso). Pandolfi rientra, invece, nelle idee dell'Avellino per il ruolo di punta centrale dopo il nuovo stop rimediato da Andrea Favilli. Per la punta partenopea, classe '98, undici presenze senza gol in maglia giallorossa.