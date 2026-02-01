Accademia del Taekwondo protagonista all'evento internazionale in Austria Medaglie e ottime prove a Innsbruck per il team di D'Alessandro

Ottime prove per l'ASD Accademia del Teaekwondo del maestro Gianluca D'Alessandro all'evento internazionale in Austria, allo Turn-Und Sporthalle Hötting-West di Innsbruck. A questa competizione hanno preso parte gli atleti della squadra cadetti, praticamente tutti giovanissimi alle prime esperienze internazionali: Nathalie Battista, Michelle Battista, Sabatino Urciuoli, Anna Urciuoli e Vincenzo Galasso.

Il percorso dei cadetti nell'evento di Innsbruck

Il primo a scendere sul campo di gara è stato Vincenzo Galasso per la categoria -33 Kg con una bellissima prestazione che ha condotto la gara sempre in vantaggio nei primi due round contro il padrone di casa. Solo delle piccole distrazioni al terzo round hanno fatto sì che l'austriaco sia poi riuscito a superare Galasso eliminandolo nelle fasi preliminare per la corsa alla medaglia. Subito dopo è stata la volta di Sabatino Urciuoli (-41 Kg) che, dopo aver conquistato il terzo posto agli internazionali di Bruxelles, ha confermato ancora una volta il podio centrando un'altra medaglia di bronzo con una semifinale molto impegnativa contro un atleta di buon livello. Di scena ancora una volta in un campionato internazionale Nathalie Battista per la categoria fino a 37 kg. Dopo la medaglia d'oro agli internazionali di Bruxelles ha conquistato ancora un magnifico podio in terra austriaca con la medaglia d'argento: tre incontri di altissimo livello che hanno visto la giovanissima atleta irpina essere sempre e costantemente in vantaggio con un ruolino di marcia impressionante. Nella finale è stata costantemente in vantaggio quasi fino allo scadere del tempo, ma è bastato un solo calcio per farla uscire con l'argento al collo dalla manifestazione.