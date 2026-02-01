Avellino verso il voto, Morano: "Nargi? Può essere un nome come tanti altri" "Le forze civiche vogliono aggregarsi alla coalizione? Basta condividere l'idea di città"

"È stato un appuntamento importante e molto costruttivo. Lo spirito con cui è iniziato questo percorso è molto positivo. È stata sancita l'idea di una coalizione compatta e procediamo alla ricerca di un nome": così si è espresso Sabino Morano dopo l'interpartitico nel centrodestra ad Avellino verso le elezioni comunali. "Non c'è mai stata una preclusione al civismo. - ha spiegato il vice commissario provinciale della Lega - È un discorso diverso perché siamo una coalizione politica che ha una sua visione della città. Altre forze civiche vogliono aggregarsi alla coalizione? È una questione auspicabile e positiva purché queste forze civiche abbiano la nostra stessa idea di città".

"È l'ex sindaco della città, nome spendibile"

"Nargi? Si è candidata con Forza Italia alle ultime elezioni regionali, è una espressione di centrodestra in questo momento. Quindi, potrebbe essere un nome. È l'ex sindaco della città, potrebbe essere un nome spendibile come tanti altri".

"Mandato a Forza Italia per definire i possibili nomi"

"Ci siamo già aggiornati alla prossima settimana. È stato dato mandato al segretario provinciale di Forza Italia di sondare un po' alcune figure come possibili nomi da proporre al tavolo nella prossima settimana, fase in cui credo che saremo a buon punto nel lavoro".