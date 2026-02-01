Prodezza di Grande: l'Avellino Basket batte la Scaligera Verona (72-71) Decisivo l'esterno nei secondi finali. Di Carlo: "Era una vittoria che volevamo e l'abbiamo presa"

L'Unicusano Avellino Basket ha superato la Tezenis Verona con il risultato di 72-71 nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A2. Chandler è il top-scorer del match con 16 punti. Gli irpini hanno battuto la Scaligera con un'ottima distribuzione di punti, con tre giocatori in doppia cifra e con altri due a sfiorarla, ma risulta decisiva la prodezza di Grande nel finale. Nel match per l'Avellino Basket erano a referto Spagnoli e Basco al posto di Donati e Fianco. Dall'altra parte alla Tezenis non bastano la quota 14 punti toccata da Bolpin, Johnson e Ambrosin e i 12 di Zampini con McGee da 10 punti al PalaDelMauro. "Vittoria dai due volti. Più spumeggianti il primo tempo, mentre nei secondi due quarti siamo stati più consistenti difensivamente, abbiamo controllato i rimbalzi, peccato per i tanti liberi sbagliati. Era una vittoria che volevamo e l'abbiamo presa": ha affermato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, nel post-gara.

Il tabellino

LNP Serie A2

Venticinquesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Tezenis Verona 72-71

Parziali: 23-25, 21-19, 16-10, 12-17

Avellino: John Watson Chandler III 16 (2/3, 4/6), Jaren Lewis 11 (3/5, 1/3), Giacomo Dell'Agnello 11 (3/5, 1/1), Federico Mussini 9 (3/4, 1/6), Lucas Fresno 8 (4/5, 0/1), Alexander Cicchetti 6 (3/3, 0/0), Alessandro Grande 5 (2/6, 0/3), Andrea Zerini 4 (1/1, 0/0), Mikk Jurkatamm 2 (1/2, 0/2), Giovanni Pini, Leonardo Spagnoli, Alessandro Fernando Basco

Verona: Riccardo Bolpin 14 (5/5, 1/4), Justin Johnson 14 (7/13, 0/1), Lorenzo Ambrosin 14 (0/4, 4/9), Federico Zampini 12 (1/4, 1/4), Tyrus McGee 10 (1/4, 2/4), Diego Monaldi 5 (2/2, 0/2), Filippo Baldi Rossi 2 (1/2, 0/2), Federico Poser (0/2, 0/0), Michele Serpilli (0/0, 0/1), Petar Kuzmanic, Massimo Frosini, Marco Spanghero