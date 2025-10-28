Avellino, giù dal quarto piano: muore insegnante di 51 anni

Tragedia a Avellino, Donna di 51 anni perde la vita dopo un volo dal quarto piano. Questa mattina, poco dopo le 6 il dramma in via Tagliamento. Secondo una prima ricostruzione una donna di 51 anni, ha perso la vita dopo un volo dal quarto piano della propria abitazione. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 per la donna, un insegnante di 51 anni. I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’area è stata subito delimitata dalle forze dell’ordine per consentire il regolare svolgimento dei rilievi tecnici. Le indagini sono in corso, ma al momento non emergono elementi che possano chiarire le cause dell’estremo gesto.