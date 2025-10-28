Avellino, aggredisce l'ex e minaccia gli agenti con un martello: bloccato Contestati diversi episodi di maltrattamenti in famiglia nei confronti del 69enne avellinese

di Paola Iandolo

S.C. ha lasciato il carcere di Bellizzi Irpino ed è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza al termine dell'udienza di convalida celebrata stamattina. S.C. 69enne avellinese - difeso dall'avvocato Carolina Schettino - è accusato di aver aggredito la sua ex compagna e di essersi scagliato contro gli agenti delle Volanti di Via Palatucci, intervenuti sul posto. Stando alla ricostruzione li avrebbe prima minacciati e poi tentato di colpirli con un martello.

Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, resistenza e danneggiamento sono le accuse che hanno portato all’arresto del 69enne avellinese, che nel pomeriggio di domenica ha aggredito, spintonandola e colpendola ad un braccio la sua ex compagna. Le condotte violente nei confronti della donna sarebbero iniziate diversi anni fa. A partire almeno dal 2021. Vari episodi di appostamento nei pressi della sua abitazione e di minacce alla donna.

Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Avellino, l’uomo non ha assolutamente desistito. Anzi, ha prima minacciato i due agenti e poi ha tentato di colpirli con un martello, danneggiando la fondina di uno dei due, colpendolo a gomitate. Nei suoi confronti è scattato l’arresto, disposto dal pm della Procura di Avellino Francesco Santosuosso, che ha convalidato anche i sequestri eseguiti dalla Polizia.