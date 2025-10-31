Onore al merito: il sostituto commissario coordinatore De Fazio va in pensione Questura Avellino, oggi la cerimonia di saluto tra ricordi, orgoglio e amore per la divisa

Commozione, orgoglio e saluti oggi in Questura ad Avellino, per l'ultimo giorno di lavoro del sostituto commissario coordinatore Roberto De Fazio. Onore al merito al capo della quarta sezione antidroga della questura Avellino, medaglia d'oro al merito nella sua lunga e brillante carriera.

Dal 1993 al 1996 capoturno alla volante della Questura di Napoli e dal 2010 al 2025 responsabile quarta sezione antidroga della questura di Avellino. In servizio dal 1986 al 2025 De Fazio ha conseguito brillanti risultati in numerose e strategiche operazioni di polizia. Solo qualche giorno fa ha messo a segno l’ultimo sequestro di stupefacenti in città. Quasi un chilo di cocaina e mezzo di hashish scoperto nel quartiere San Tommaso. Investigatore di razza della Squadra Mobile per qualche tempo guidata anche dall’attuale questore Pasquale Picone negli ultimi quindici anni De Fazio ha guidato la IV Sezione, quella che si occupa del contrasto allo spaccio di stupefacenti. La Sezione Antidroga di Via Palatucci. Prima di occuparsi del contrasto alla droga De Fazio e’ stato tra gli investigatori che al Commissariato di Lauro dove è stato impegnato nella lotta ai clan. Oggi in questura i suoi colleghi hanno voluto salutarlo con affetto e un pizzico di emozione, ricordando insieme i momenti speciali del lavoro condiviso con passione e lealtà.

"Credo di avere fatto la mia parte. E posso dire di avere fatto sempre il mio dovere al servizio dei cittadini. Quello di oggi è un bel traguardo, ma non è facile dopo tanti anni svuotare i cassetti e riconsegnare il distintivo. Mi ha fatto effetto. Saluto tutti con affetto e auguro ai miei colleghi di continuare a raggiungere obiettivi e risultati sempre più importanti. Ai nuovi giovani poliziotti dico di crederci sempre e portar ein alto i valori della nostra divisa". Così nel suo discorso di saluto De Fazio.