Avellino, nuovo intervento chirurgico per Pippo; prognosi di dieci giorni Avviata una raccolta fondi per sostenere le spese dell'intervento e cure successive

di Paola Iandolo

Pippo il cane di quartiere ha dovuto affrontare improvvisamente un nuovo intervento chirurgico a causa della rottura dell'impianto precedente dovuta al suo peso eccessivo.L'intervento è andato bene, ma si dovranno attendere 10 giorni per poter dire che Pippo è fuori pericolo. L'intervento è stato effettuato presso la Clinica Veterinaria di Firenze Anicura. Il team di veterinari e infermieri ha dimostrato una grande professionalità e empatia nei confronti di Pippo. Il cane di quartiere della città di Avellino è stato trasportato con il servizio Ampana ODV sezione di Livorno. Con il loro prezioso aiuto è stato possibile trasportare Pippo fino a Firenze.

Pippo ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile voglia di vivere. Arriva un nuovo appello alla generosità dei cittadini della sua amata città e di tutti coloro che lo hanno sostenuto finora. Le spese mediche per l'intervento e le cure successive sono state elevate ed è stata avviata una raccolta fondi per coprire i costi. Speriamo che questo sia l'ultimo intervento che Pippo dovrà affrontare e che possa finalmente vivere una vita tranquilla e felice. Per info Teresa 3207084444