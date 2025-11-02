Pietrastornina senza acqua: presentata una denuncia ai carabinieri A presentare la denuncia presso la stazione dei carabinieri tre consiglieri comunali

di Paola Iandolo

Tre consiglieri comunali del gruppo Scegliamo Pietrastornina hanno presentato denuncia contro la società Alto Calore Servizi S.p.A. per una presunta interruzione del servizio idrico. La denuncia è stata formalizzata alla Stazione dei Carabinieri di Pietrastornina e porta le firme di Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, tutti consiglieri comunali. Secondo quanto riferito, dalle ore 13 del 31 ottobre l’erogazione dell’acqua potabile sarebbe stata sospesa in diverse zone del paese, tra cui via Ciglio, via Roma, via Ferrara, via Falcone, via Perugini e la località Starza, senza alcun preavviso.

Nel testo della denuncia si ricorda come episodi simili si siano già verificati in passato, l’ultimo risalente ad agosto 2025, causando disagi ai residenti, alle attività commerciali e ai servizi pubblici. I consiglieri comunali che hanno presentato la denuncia chiedono di accertare le responsabilità e di comprendere i motivi che hanno indotto i tecnici dell'Alto Calore a sospendere l'erogazione. I firmatari chiedono che siano accertate eventuali responsabilità per la sospensione di un servizio pubblico considerato essenziale.





