Avellino, 15enne giù dal terzo piano: migliorano le condizioni al Moscati Il caso del 15enne rimasto ferito gravemente durante una festa di Halloween a Torelli di Mercogliano

Migliorano le condizioni del 15enne caduto dal terzo piano, in una abitazione a Torelli di Mercogliano, la notte di Halloween. Il giovanissimo, di Ospedaletto d'Alpinolo, resta ricoverato in serie condizioni al Moscati di Avellino, ma nei prossimi giorni potrebbe lasciare la terapia intensiva, per essere trasferito in un altro reparto di degenza ordinaria. La prognosi resta riservata, il 15enne è stato operato d'urgenza nella notte tra sabato e venerdì per aver riportato gravi lesioni ad un rene. Nelle scorse ore è stato estubato e presto potrebbe lasciare il reparto di rianimazione e terapia intensiva, del nosocomio di Contrada Amoretta.

Le indagini: l'ipotesi

Intanto le indagini vanno avanti su quanto accaduto nella serata di venerdì 31 ottobre, durante una festa di ragazzini a Torelli di Mercogliano. I carabinieri hanno ascoltato nelle scorse ore tutti i presenti. Prende sempre più corpo l'ipotesi di una caduta accidentale. Intanto la comunità di Ospedaletto d'Alpinolo segue con affetto i progressi del ragazzo, attendendo con ansia il suo ritorno a casa. Lo stesso sindaco Marciano, nel corso di una intervista rilasciata ad Ottochannel tv sabato mattina, aveva raccontato come la comunità del Partenio si sia raccolta in sentimenti di profonda vicinanza ai familiari del 15enne.