Avellino, in Tribunale con il coltello: intervengono i Carabinieri L'uomo aveva addosso un coltello a scatto

Un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato segnalato ieri al termine del controllo di sicurezza all’ingresso del Tribunale di Avellino. Durante il passaggio attraverso il metal detector, l'apparecchio ha rilevato la presenza di un coltello a scatto, facendo scattare subito l’allarme.

Intervento immediato di vigilantes e forze dell'ordine

Le guardie giurate, in servizio presso il Tribunale, hanno prontamente individuato l'arma e, senza esitazioni, hanno allertato le forze dell'ordine, già presenti sul posto. Le autorità competenti stanno attualmente indagando per ricostruire le circostanze e le ragioni di quanto accaduto.