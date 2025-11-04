Avellino, Pandorogate: la somma ottenuta dalla pensionata tutta in beneficenza La signora Adriana che ha deciso di costituirsi parte civile ha devoluto l'importo all'Ail

di Paola Iandolo

Andrà in beneficenza la somma ricevuta dalla pensionata avellinese dall'influencer Chiara Ferragni. Nello specifico sarà devoluta all’Associazione Anti Leucemie, linfoma e mieloma di Avellino.

Il processo per l'influencer milanese si è aperto questa mattina relativo allo scandalo “Pandorogate”. Il Tribunale di Milano ha preso atto della revoca della costituzione di parte civile dell’ anziana di Avellino e ha dichiarato l’estinzione della sua pretesa, ma il processo per la Ferragni prosegue.

La signora Adriana tramite il suo legale l’avvocato Mario di Salvia, ha fatto sapere di avere devoluto l'intera somma accordatale interamente a favore dell’ Ail, in modo da realizzare il suo iniziale intento per il quale aveva avviato l’azione risarcitoria, ovvero compiere un'azione a favore dei più deboli e disagiati.