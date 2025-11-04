Monteforte Irpino, auto in fiamme in A16: fumo e paura in autostrada L'intervento dei vigili del fuoco

Brutta avventura per i tre occupanti di un'auto andata a fuoco mentre percorreva l'A16 Napoli-Canosa poco prima del casello di Benevento, nel territorio di Monteforte Irpino. I tre, provenienti da Napoli e diretti a Benevento, hanno fatto appena in tempo a fermarsi e ad abbandonare l'auto che, in pochi minuti, è stata distrutta dalle fiamme. Il rogo, con l'assistenza della Polstrada, è stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.