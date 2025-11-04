Avellino, in auto con 5 chili di hashish: arrestato 41enne Nei guai un 41enne di Avellino

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 41enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti nel week end

E' successo nello scorso week end nel capoluogo: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando, sulla strada non è passata inosservata l’auto sospetta condotta dal 41enne. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 5kg di hashish, suddivisi in panetti da 100gr e 470 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Il sequestro

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 41enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.