Colpo da 50mila euro a Contrada: in azione la banda delle nocciole. Una banda composra da almeno cinque persone ha saccheggiato un’azienda nell’hinterland avellinese a Contrada. Dal capannone sono scomparsi più di cento sacchi di nocciole, per un valore complessivo stimato oltre i cinquantamila euro Un furto organizzato nei minimi dettagli ai danni di un’azienda di produzione e commercializzazione di nocciole a Contrada. I malviventi sono scappati caricando su un camion cento sacchi di nocciole.

Banditi in fuga con 100 sacchi di nocciole

I banditi hanno forzato una recinzione laterale per introdursi nello stabilimento e, una volta all’interno, hanno utilizzato un camion rubato in precedenza presso un’altra azienda per trasportare la refurtiva. L’intera operazione si sarebbe consumata in poco piu` di un’ora. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. I militari dell'Arma stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.