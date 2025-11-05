Incidente a Petruro Irpino, ciclista in codice rosso al Moscati Il 33enne di Atripalda è tenuto sotto stretta osservazione al Moscati

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il ciclista rimasto vittima di un incidente stamane a Montoro. Si tratta di un 33enne di Atripalda, attualmente sotto stretta osservazione nel reparto di soccorso in urgenza del Moscati di contrada Amoretta. L'incidente si è verificato nella frazione Preturo in via Due Principati stamane intorno alle ore 9.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato le verifiche per accertare ogni aspetto del sinistro. Il 33enne è stato medicato e tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari del Moscati di Contrada Amoretta.