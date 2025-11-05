Attivazione reperibilità angiografia body senza personale: caos al Moscati La diffida da parte del Nursind e Cse sanità per condotta sindacale

Attivazione reperibilità angiografia body senza aumento di personale. Condotta antisindacale e rischio per la sicurezza delle cure.

Le organizzazioni sindacali NurSind e Cse Sanità hanno diffidato l’Aorn San Giuseppe Moscati per condotta antisindacale in seguito alla disposizione, a firma del direttore medico di presidio che ha incrementato le attività dell'unità operativa di angiografia body attivando la reperibilità nei giorni festivi e in orario notturno senza prevedere un adeguato aumento del personale infermieristico.

"L'Angiografia Body, che esegue procedure complesse di radiologia interventistica - si legge nella nota - richiederebbe per sicurezza la presenza di almeno due infermieri per ogni procedura. Tuttavia, a causa della perdurante e grave carenza di personale (solo 2 infermieri in organico per l'Uo, con un bisogno stimato di almeno 10), si assiste già da tempo alla presenza di un solo infermiere per intervento, mettendo a rischio la sicurezza delle cure.

L'incremento delle attività, a partire dal 01.11.2025, è stato deciso ignorando l'esiguo numero di infermieri e, di fatto, aggravando i carichi di lavoro con l'obiettivo di raggiungere meri obiettivi di performance economica aziendale, a discapito della tutela della salute dei pazienti e dei lavoratori.

La disposizione in questione non solo aumenta i carichi di lavoro sugli infermieri della Radiologia, che saranno contemporaneamente reperibili per più servizi d’emergenza, ma impone anche ricadute significative su tutte le altre unità operative aziendali.



In particolare, è stata disposta una procedura "inaccettabile": Nei turni festivi e notturni, quando l'infermiere della radiologia è impegnato in angiografia, i pazienti provenienti da altri reparti per esami urgenti con mezzo di contrasto dovranno essere accompagnati dall’infermiere del reparto di provenienza.

Questi infermieri dovranno poi adoperare la pompa per iniettore per la somministrazione del mezzo di contrasto, pur essendo senza alcuna formazione e addestramento specifico, creando un ulteriore e inaccettabile rischio per la sicurezza dei pazienti.

L'Aorn Moscati ha calpestato le corrette relazioni sindacali: Le organizzazioni sindacali e la Rsu non sono state preventivamente informate sull’attivazione della reperibilità.

È stato modificato in modo arbitrario il piano delle pronte disponibilità, materia che richiede la consultazione con la delegazione sindacale.

Nursind e Cse Sanità ribadiscono che l'ampliamento del servizio senza un adeguato aumento di organico è irresponsabile e illogico.

Le organizzazioni sindacali sono pronte a tutelare la dignità professionale del personale infermieristico e le prerogative sindacali lese nelle sedi competenti qualora la circolare non venga revocata con urgenza e non vengano ripristinate le corrette relazioni sindacali".

La nota è a firma del segretario territoriale NurSind Romina Iannuzzi, del segretario territoriale Cse sanità Silvio Silvestro Iandolo, del Segretario aziendale NurSind Aorn Moscati Michele Rosapane e segreteria aziendale Aorn Moscati Gaetano Strazzella.