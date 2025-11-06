Avellino, isola ecologica Pianodardine: scattano verifiche sulle autorizzazioni Al vaglio le autorizzazioni della società Grande. Perrotta chiude il centro di raccolta dei rifiuti

Centro di raccolta provvisorio dei rifiuti di Pianodardine, ad Avellino, chiuso in attesa che si completino le verifiche. Lo rende noto il commissario prefettizio di Avellino, Giuliana Perrotta. E' in corso un’attività di verifica dello stato dei luoghi dell’area adibita a Centro di Raccolta Provvisorio sita nel Comune di Avellino in Via Pianodardine, nella materiale disponibilità della De Vizia Transfer S.p.A. Ma intanto dalla società fanno sapere che la documentazione è tutta in regola, consegnata nei termini e criteri di legge.

Ma intanto il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.562/2024, che ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 , ha validità 18 mesi . Pertanto gli uffici incaricati hanno avviato una doverosa e opportuna indagine conoscitiva al fine di verificare la documentazione abilitativa necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta.