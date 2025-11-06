Contrada, tir si "incastra" in una stradina: disagi e super manovre nella notte Il grosso mezzo per aggirare la galleria Monte Pergola ha intrapreso il percorso lungo i comuni

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco di Avellino alle prese con un intervento particolarmente articolato a Contrada, dopo un grosso tir per baipassare la galleria del monte Pergola lungo il raccordo A2 di Avellino, si è "incastrato" in una impervia stradina del comune irpino. Il sindaco Pasquale De Santis ancora una volta commenta amaro: disagi all' ordine del giorno . Ormai i danni, come in questo caso, sono ingenti. E non si contano più.