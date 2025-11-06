Avellino, rissa in via Del Balzo: denunciati due ragazzi e indagini in corso Due ragazzi sono stati denunciati per lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Rissa in via Del Balzo ad Avellino, volanti sul posto e denunce. E' successo ieri sera. Una volta arrivati gli agenti hanno accertato la presenza di numerosi individui. In tutto sono state identificate sei persone, ma le indagini sono in corso e potrebbero confermare la presenza di altre persone, che avrebbero preso parte alla rissa.Tra i sei identificati 4 ragazzi, uno dei quali in forte stato di agitazione e poco collaborativo si è scagliato contro agli agenti. Portato alla calma il ragazzo è stato subito portato in Questura. Un secondo ragazzo si è recato spontaneamente in questura tenendo però una condotta aggressiva nei confronti del personale operante. Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nessuna delle persone coivolte ha fatot richiesto o è ricorsa al personale sanitario.