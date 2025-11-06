Lauro, girava in auto con una pistola modificata: ai domiciliari trentanovenne L'uomo è stato tratto in arresto due giorni fa, dopo essere stato trovato in possesso di un'arma

di Paola Iandolo

Sono stati concessi gli arresti domiciliari al trentanovenne arrestato due giorni fa dagli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. All’esito dell’interrogatorio di convalida dell’arresto eseguito dalla Polizia, davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, la misura della detenzione in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

La ricostruzione

Il trentanovenne era stato trovato in possesso di una pistola 315 auto – calibro 8mm, modificata per poter camerare cartucce calibro 6,35 mm. Il 39enne è stato fermato, insieme ad un’altra persona, mentre era alla guida di un’auto a Marzano di Nola. Le indagini della Procura della Repubblica di Avellino e della Polizia di Stato continuano per comprendere dove fossero diretti i due con una pistola in auto.