Avellino: onorificenze e promozioni nell’arma dei carabinieri

Una mattinata di riconoscimenti e orgoglio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, dove il Colonnello Angelo Zito ha presieduto la cerimonia di conferimento di un’onorificenza e dei nuovi gradi a quattro militari appartenenti ai reparti della provincia. Un momento carico di significato, vissuto con sobria solennità e profondo senso di appartenenza.

Nel rivolgersi ai neo promossi, il colonnello Zito ha espresso parole di incoraggiamento e responsabilità, sottolineando come «questo non sia un traguardo, ma una nuova partenza». Il comandante ha esortato i presenti a vivere la promozione non solo come motivo di orgoglio, ma come stimolo a rinnovare l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

«Al nuovo grado – ha ricordato il Comandante Provinciale – corrispondono maggiori responsabilità. È importante essere un esempio per i collaboratori e per i colleghi più giovani. Essere Carabiniere significa mettersi al servizio del bene comune, con spirito di sacrificio e dedizione».

Al termine della cerimonia, il comandante ha stretto la mano a ciascuno dei promossi, formulando congratulazioni personali e un augurio di buon lavoro.

La cerimonia si è conclusa in un clima di profonda partecipazione e orgoglio istituzionale, a conferma della continuità dei valori di lealtà, disciplina e servizio che da sempre caratterizzano l’Arma dei Carabinieri.

Ecco i riconoscimenti concessi:

Luogotenente C.S. Rosario Petrosino, Comandante Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Solofra, è stata concessa la medaglia mauriziana;

Luogotenente Francesco Petruzzo, addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Avellino, è stata concessa la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.

PERSONALE CHE HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI CARICA SPECIALE

Luogotenente Carmine Bavaro, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Montella (AV);

Luogotenente Ramon Lancione, addetto alla Stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina (AV);

Luogotenente Massimiliano Pontillo, addetto alla Stazione Carabinieri di San Martino Valle Caudina (AV).