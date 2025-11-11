Donne incinte in carcere, Ciambriello: "C'è chi si vanta di questa disumanità" Il garante: "Può essere il carcere l'unica risposta al reato? Che barbarie!"

Nell'Icam di Lauro ci sono 8 detenute madri di cui 4 sono incinte, 3 tra il quarto e il sesto mese di gravidanza e una in procinto di partorire, la quale potrebbe essere anche a rischio di infezione.

Su questi dati interviene il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale,Samuele Ciambriello: "C’è chi si vanta di questa disumanità. Può essere il carcere l’unica risposta al reato? Che barbarie! È stato il decreto sicurezza a dare il disco verde per mettere in carcere donne incinte, in un articolo del decreto sicurezza è diventato facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio della pena per donne in gravidanza e per quelle con figli sotto i 3 anni.

La politica risponde ad una campagna di allarme sociale, per questo a Lauro abbiamo tra le 8 donne detenute 4 incinte, alcune tra il quarto e il sesto mese e una in procinto di partorire, senza la presenza di un ginecologo operativo, manca anche un pediatra fisso. Sei bambini senza colpe in carcere, perché non in casa-famiglia? Nessun bambino o bambina dovrebbe crescere dietro le sbarre. Quali colpe hanno i bambini di madri detenute? E se anche una donna incinta ha commesso un reato, può mai il carcere essere l’unica risposta?

Possiamo fare qualcosa per vincere il populismo penale, politico e mediatico? Possiamo e dobbiamo aiutare questi bambini ingiustamente troppo adulti. Il bambino è un’entità a parte, non una cosa unica con la madre. Tutto questo è una barbarie!”