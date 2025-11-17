Nuovo Clan Partenio, è finita la fuga di Elpidio Galluccio: preso dalla polizia Dovrà scontare un residuo di pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione

di Paola Iandolo

E’ finita nella tarda mattinata di oggi la fuga del 36enne Elpidio Galluccio, inseguito da un ordine di carcerazione emesso il 6 novembre scorso dalla Corte di Appello di Napoli dopo la condanna per la sua partecipazione al Nuovo Clan Partenio e per quale aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno bloccato il trentaseienne a Santa Maria Capua Vetere. Venerdì pomeriggio in una rocambolesca fuga a piedi in Via Leprino era riuscito a dileguarsi. Non è andato molto lontano. L'operazione è stata condatta dal vicequestore Aniello Ingenito.

Per lui nelle prossime ore si apriranno le porte del carcere, dove dovrà scontare un residuo pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione.

Ora la caccia prosegue per trovare l'altro esponente del Nuovo Clan Partenio, Diego Bocciero, in fuga dal 22 ottobre per sfuggire ad un decreto di fermo firmato dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno che coinvolge 15 indagati accusati di associazione a delinquere finalizzata all'usura e estorsioni.