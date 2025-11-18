Avellino, bossolo davanti al centro per l'autismo a contrada Serroni: si indaga Le indagini della questura di Avellino sono state avviate subito e si indaga su diverse ipotesi

di Paola Iandolo

Un bossolo esploso di carabina è stato ritrovato davanti ai cancelli d'ingresso del centro per l'autismo di Contrada Serroni. Dopo la segnalazione, immediatamente sul posto sono giunti gli agenti della polizia e della scientifica che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Stamane gli operai del comune hanno montato le porte tagliafuoco e sono stati proprio loro a notarlo e far scattare l'allarme.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista. Tutte le ipotesi restano in piedi. Si indaga ad ampio raggio, sia sul gesto dimostrativo che su una possibile intimidazione. Da prendere in considerazione anche l'eventualità che l'episodio sia isolato e vi alcun collegamento con la vicenda legata all'apertura del centro.