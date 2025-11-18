Carife, accusato di indebita percezione del reddito di cittadinanza: assolto il pluripregiudicato è stato assolto anche nel secondo grado di giudizio

di Paola Iandolo

La Corte di appello di Napoli, i giudici della II sezione penale, hanno mandato assolto un pluripregiudicato residente a Carife, accusato di aver ottenuto indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. Stando alla pubblica il pluripregiudicato avrebbe reso false dichiarazioni nella domanda presentata per ottenere il beneficio non dovuto.Finito a processo il pluripregiudicato, in primo, è stato assolto solo dal reato di truffa.

In Appello il carifano è stato assolto con la formula piena "perché il fatto non sussiste" anche dalle accuse di indebita percezione del reddito, al termine di una lunga istruttoria dibattimentale tesa a dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse nei confronti dell'uomo. La sentenza di condanna emessa in primo grado era stata impugnata e in Appello è stata riformata con l'assoluzione da tutti i reati contestati. Il pluripregiudicato è stato difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, del foro di Benevento.