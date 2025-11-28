Avellino, Raffica di furti in centro: quattro appartamenti saccheggiati I malviventi hanno tentato di chiudere fuori i proprietari degli immobili saccheggiati

di Paola Iandolo



Una banda di ladri senza scrupoli ha messo a soqquadro quattro appartamenti nella centralissima Via San Leonardo, a due passi dal Comune di Avellino. In alcuni casi i malviventi hanno addirittura tentato di chiudere all’esterno i proprietari che rincasavano, un gesto vile che terrorizza famiglie e residenti. Non è un episodio isolato: dopo i furti segnalati in Contrada Archi e ad Atripalda, così come i numerosi colpi nell’hinterland, la provincia di Avellino è di nuovo in emergenza sicurezza.



La gente è esasperata per le continue incursioni anche in pieno giorno. Stanchi chiedono controlli massicci, pattugliamenti intensi e un presidio del territorio per restituire tranquillità e fiducia ai cittadini. I cittadini chiedono a gran voce un intervento rapido da parte delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni: non si può più vivere con la paura di tornare a casa e trovare i malviventi all'interno intenti a rovistare in cassetti e armadi.