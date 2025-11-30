Avellino, bambino si perde in centro: lo trovano gli agenti della municipale Il bambino è stato individuato con la videosorveglianza in via Mancini e riaffidato ai genitori

di Paola Iandolo

Attimi di paura ieri sera lungo Corso Vittorio Emanuele. I genitori non trovavano più il figlioletto ed è scattato l'allarme. Poi, fortunatamente, il lieto fine. Intorno alle 19.10 una persona ha segnalato alla Polizia municipale che insieme alla moglie non trovavano più il figlio di 8 anni che si era smarrito lungo corso Vittorio Emanuele.

La coppia ha quindi mostrato la foto del bambino agli agenti che hanno allertato pattuglie in servizio. Grazie all'ausilio della videosorveglianza il bambino stato individuato nei pressi della incrocio con via Mancini. Avvicinato dai caschi bianchi è stato subito rassicurato. Poco dopo è stato riaffidato ai genitori che hanno ringraziato tutto il corpo della polizia municipale.

