Tenta di truffare coppia di anziani, 21enne napoletano bloccato in pieno centro In azione gli agenti della questura, che hanno sventato il raggiro

I poliziotti della Squadra mobile e dell'Ufficio prevenzione hanno bloccato in pieno centro un 21enne napoletano con precedenti che, insieme ad alcuni complici ancora da identificare, avrebbe tentato di truffare una coppia d'anziani.

Così come ricostruito dalla questura, il giovane avrebbe inscenato una telefonata alla figlia della coppia, chiedendo di portarsi in caserma dai carabinieri, con l'obiettivo di allontanarla dall'abitazione e provare così a farsi consegnare una somma di denaro.

Gli agenti, però, si sono appostati nei pressi dell'abitazione, ed hanno bloccato il 21enne, condotto in questura e denunciato per tentata truffa. Per lui è scattato anche il foglio di via obbligotorio per la durata di tre anni.

In una nota, la questura di Avellino ha rinnovato l'invito a tuttiu i cittadini a "diffidare sempre di qualsiasi contatto telefonico di dubbia provenienza e dalle richieste di denaro, allertando immediatamente le forze dell’ordine al fine di scongiurare il reato di truffa in danno degli anziani".