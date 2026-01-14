Avellino, oggi il procuratore Airoma saluta la città Sabato Airoma saluterà il mondo delle associazioni alle ore 10 al palazzo Vescovile

di Paola Iandolo

Oggi è il giorno del saluto del procuratore Domenico Airoma alla città di Avellino. Alle ore 11 il magistrato al Polo Giovani dopo cinque anni di permanenza a capo degli uffici giudiziari inquirenti di Piazzale De Marsico, saluterà istituzioni e cittadini. In questi cinque anni il magistrato ha portato avanti tante battaglie per ripristinare la legalità nei più svariati settori. Dalla pubblica amministrazione all’ambiente. Ha strigliato – come un buon padre di famiglia fa – i giovani di Avellino e provincia ad abbandonare la mentalità omertosa che caratterizza le nostre realtà.

Li ha esortati a denunciare, a non girarsi dall’altra, a preferire sempre la strada illuminata dalla legalità alla delinquenza e peggio ancora, all’indifferenza. Emblematico l’appello lanciato – in questi anni e ripetuteo più volte - ai giovani e ai residenti di Prata Principato Ultra a collaborare con la magistratura per contribuire a risolvere il caso della sparizione di Mimì Manzo, il muratore sparito nel nulla nel gennaio 2021.

Appelli che non caddero nel vuoto. Una ragazza rispose alla chiamata e raccontò dettagli mai emersi prima, in particolare su un protagonista – ad avviso degli inquirenti – di quella vicenda. E poi le inchieste sui colletti bianchi, sui fondi bonus, sui fondi post covid, sullo smaltimento illecito dei rifuuti e sui fondi destinati alla manutenzione delle reti idriche. Airoma prima del saluto – in un’intervista - si è detto dispiaciuto di lasciare Avellino: “vado via con l’Irpinia nel cuore”.

Su cosa lascia e quale sarà il futuro dell’ufficio giudiziario avellinese Airoma ha rassicurato tutti: “Lascio un ufficio in salute - ha spiegato il Procuratore - ci sarà continuità nell’azione processuale, un pool ringiovanito con nuovi sostituti che arriveranno nelle prossime settimane”. Al procuratore Airoma non resta che dire grazie per aver scosso le coscienze di giovani e meno giovani in questa provincia un po' assopita. Sabato poi sarà la volta del saluto alle associazioni, con un incontro previsto per le 10 al Palazzo Vescovile. Da lunedì sarà alla guida della Procura di Napoli Nord.