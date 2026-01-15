Mercogliano: Mercedes e Porsche fantasma: truffa archiviata per un cavillo 40enne accusato di truffa: prosciolto per un cavillo nella querela

E' stato prosciolto dall’accusa di truffa per un cavillo, nello specifico per difetto di procedibilità. I fatti, come ricostruiti dal difensore Michele Scibelli, erano relativi all’estate del 2023 ma la querela era stata formalizzata solo nell’aprile del 2024. Per questo motivo è arrivata la sentenza di non luogo a procedere.

Il quarantenne di Mercogliano aveva dapprima prospettato la consegna di una Mercedes GLE - sottoposta a fermo amministrativo - al prezzo di 11mila euro previo acconto di cinquemila euro e due bonifici per coprire la somma, che la vittima gli aveva corrisposto sulla carta postepay indicata dall'imprenditore

Quando la consegna della Mercedes è saltata per presunte difficoltà relative all'immatricolazione, l'imprenditore di Mercogliano aveva proposto in alternativa, l’acquisto di una autovettura Porsche Cayenne Ibrida. Ma l'acquirente aveva deciso di non voler più concludere la compravendita. Alla mancata restituzione della somma di denaro (20mila euro) versata in anticipio è scattata la denuncia.