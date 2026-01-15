Avellino, il Mid su Airoma: "sempre al fianco delle persone con disabilità" Il Mid ha rivolto un sentito ringraziamento al procuratore Domenico Airoma

Il Coordinatore Regionale Campania del Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito, ha rivolto un commosso ringraziamento al Procuratore Capo della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, che si congeda dall’Irpinia per assumere un nuovo incarico presso la Procura di Napoli 3 Nord.

Nel suo messaggio, Esposito ha sottolineato la profonda sensibilità, l’umanità e la trasparenza del Procuratore Airoma, ricordando il suo costante impegno a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Grazie al suo supporto, il Movimento ha potuto affrontare questioni importanti, come la mancata apertura del Centro per l’Autismo di Avellino, e far sentire la voce di chi spesso resta ai margini della società.

Esposito ha definito Airoma “un vero padre di famiglia” e ha espresso la speranza che il nuovo Procuratore prosegua sul percorso di legalità, trasparenza e tutela dei più vulnerabili tracciato da Airoma, sottolineando l’importanza di continuare a costruire un territorio accessibile e inclusivo per tutti.