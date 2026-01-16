Frana a Contrada, la rabbia degli studenti: oltre al danno anche la beffa A causa del percorso alternativo dei mezzi pubblici arrivano in ritardo e la scuola segna l'assenza

I disagi per la chiusura della strada Ss88 nel territorio di Contrada continuano. In particolar modo per gli studenti che ogni mattina devo raggiungere i plessi scolastici di Avellino.

E qui al danno si aggiunge anche la beffa. Perché come segnalato da alcuni genitori, il pullman della Sita, costretto a fare un percorso alternativo, giunge al capolinea con un po' di ritardo. Tutto giustificato, considerando che il percorso sostitutivo è lungo e tortuoso. Dunque, spesso gli alunni degli istituti superiori della città non arrivano sempre puntuali e quindi scatta per loro l'assenza. Una assenza che pesa sul registro degli alunni, sempre tenendo conto che non dovuta ad alcuna personale mancanza ma ad uno stato di emergenza.

Alcuni genitori hanno cercato di contattare le scuole (in questo caso il Virgilio Marone e il Liceo Linguistico) ma la risposta è stata rispedita al mittente e l'assenza resta a registro. Indignati i genitori che ritengono sia un atteggiamento intollerante da parte della scuola, vista la gravità della situazione che li vede coinvolti.