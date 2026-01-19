Furti a raffica nelle scuole della Valle Caudina: incastrato il ladro seriale Almeno 11 colpi messi a segno tra San Martino, Cervinara e Montesarchio: in vigili e carabinieri

Un’articolata attività investigativa condotta dalla Polizia Locale e dai Carabinieri di San Martino Valle Caudina ha consentito di individuare e denunciare il responsabile di undici furti, avvenuti all’interno di istituti scolastici e centri sociali tra i comuni di San Martino Valle Caudina, Montesarchio e Cervinara.

L'indagato, dopo essersi intrufolato negli istituti, saccheggiava i distributori automatici portando via il denaro. Un vero e proprio incubo per il personale scolastico: ora la svolta investigativa.

Fondamentali anche le immagini di videosorveglianza: agenti e militari hanno eseguito diverse perquisizioni e analizzato i tabulati telefonici, che hanno consentito - secondo l'ipotesi accusatoria - di individuare il presunto responsabile.

In Valle Caudina si conferma l'importanza della sinergia tra Polizia locale e Carabinieri nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza delle strutture scolastiche, delle attività commerciali e della collettività.