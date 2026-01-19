Avellino: sequestrate 400 tonnellate farine animali non tracciate Blitz e controlli in Alta Irpinia

Circa 400 tonnellate di farine di origine animale sono state sequestrate in un'azienda in Alta Irpinia dai Carabinieri del nucleo forestale di Castel Baronia e dell'Arma territoriale. I militari, insieme a personale dell'Asl di Avellino, hanno accertato che nell'azienda erano state stoccate enormi quantità di farine destinate alla distribuzione, prive di tracciabilità. Le farine sono state sottoposte a sequestro al fine di accertare eventuali marcatori presenti, che limitano la messa in commercio dei prodotti alimentari. Inoltre, le farine erano stoccate insieme a circa 40 tonnellate di pelli animali per le quali è stata vietata la commercializzazione