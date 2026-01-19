Avellino: sequestrate 400 tonnellate farine animali non tracciate

Blitz e controlli in Alta Irpinia

avellino sequestrate 400 tonnellate farine animali non tracciate
Avellino.  

Circa 400 tonnellate di farine di origine animale sono state sequestrate in un'azienda in Alta Irpinia dai Carabinieri del nucleo forestale di Castel Baronia e dell'Arma territoriale. I militari, insieme a personale dell'Asl di Avellino, hanno accertato che nell'azienda erano state stoccate enormi quantità di farine destinate alla distribuzione, prive di tracciabilità. Le farine sono state sottoposte a sequestro al fine di accertare eventuali marcatori presenti, che limitano la messa in commercio dei prodotti alimentari. Inoltre, le farine erano stoccate insieme a circa 40 tonnellate di pelli animali per le quali è stata vietata la commercializzazione

