E' ad alto rischio la Sp 281, Leone: "Fate presto prima che ci scappi il morto" Due incidenti a 300 metri di distanza l'uno dall'altro

Due incidenti a 300 metri di distanza l'uno dall'altro ed altri tre sfiorati nelle stesse ore. E' ad altissimo rischio la strada provinciale 281 all'altezza del bivio di Guardia Lombardi. A denunciale la grave situazione di pericolo è il sindaco di Vallata Giuseppe Leone.

"C'è qualcosa che non va lungo questa strada, non può essere diversamente. Due incidenti che potevano avere conseguenze serie ed altri sfiorati per un soffio. Le colpe sono da attribuire alle pessime condizioni in cui versa il manto stradale.

Rivolgo un appello urgente alla provincia di Avellino, affinchè si possa intervenire al più presto prima che davvero ci scappi il morto.

Le condizioni meteo di queste ore finiranno per peggiorare ulteriormente una situazione già precaria. Fate presto. E' in gioco la vita di tanti automobilisti che percorrono giornalmente queste strade dalla Baronia e Alta Irpinia alla Valle Ufita.

Non cìè tempo da perdere. Serve un sopralluogo urgente per verificare i fattori di rischio e procedere ad un intervento immediato di messa in sicurezza dell'arteria provinciale".