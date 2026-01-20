Montella, cavallo investito e ucciso: ambulanza e carabinieri sull'Ofantina Ieri sera il sinistro in Alta Irpinia

Cavallo investito e ucciso sull'Ofantina, dramma ieri sera in Alta Irpinia. E' succeso nel territorio di Montella, dove un’automobile ha investito un cavallo mentre percorreva un viadotto. Nell’impatto il conducente ha riportato lievi ferite; l’animale, invece, è putroppo deceduto sul colpo. Al momento non è chiara la dinamica che ha portato l’animale sulla carreggiata. Secondo quanto rilevato sul posto, il cavallo potrebbe essersi allontanato dai terreni agricoli nelle vicinanze. Semplici ipotesi su cui i carabinieri stanno facendo chiarezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico, e un’ambulanza per soccorrere il conducente. La viabilità lungo il tratto interessato è temporaneamente rallentata per consentire soccorsi e rilievi del caso.