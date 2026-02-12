Altavilla Irpina, Accusati di opere abusive, inondazione e frana: tutti assolti Il tribunale monocratico ha emesso la sentenza di assoluzione con formula piena

di Paola Iandolo

Dopo tre anni dai fatti contestati si è chiuso il processo a carico di tre persone con sentenza di assoluzione emessa dal giudice del Tribunale di Avellino, dottore Lorenzo Corona. Gli imputati, difesi dagli avvocati Enrico Matarazzo, Carmine Mariano e Quirino Iorio, tutti del Foro di Avellino, sono stati assolti con formula piena, "perché il fatto non sussiste". La difesa del principale indagato,ha dimostrato come nella zona non fosse presente alcun bosco, così come certificato anche dalla Comunità Montana, e che quindi alcun taglio arbustivo fosse stato eseguito per poter destinare il terreno alle coltivazioni.

Inoltre la frana, di circa 5mila quadrati in località Capone - secondo l'accusa provocata dai tre imputati con il taglio delle pinate a monte della zona vincolata idrologicamente - non era da ascriversi ad opere effettuate dai tre con la chiusura di un canale di scolo delle acque, che era stato tombato. il pool difensivo ha dimostrato che gli stessi imputati hanno subito i danni dalla frana. I tre imputati mandati assolti - ieri in primo grado - erano finiti a giudizio con le accuse di aver realizzato opere abusive, di aver provocato l'inondazione e la frana. Precedentemente era già stata definita con sentenza di assoluzione, la posizione di uno degli indagati, il tecnico che aveva curato il deposito delle pratiche presso il Comune e la Comunità montana, sempre difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo.