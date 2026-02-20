Ariano, mattinata di super lavoro per il cinghiale in villa: la sta devastando Appello urgente alle istituzioni: "Va narcotizzato e collocato altrove"

E' di notevoli dimensioni, scava ovunque e minaccia anche di attaccare, il cinghiale diventato ormai di nuovo ospite fisso della villa comunale ad Ariano Irpino.

Stamane le sue scorribande tra gli studenti lungo viale Tigli, lungo le scarpate e tra i viali del polmone verde.

"Lavora con la ditta che sta realizzando la piazza - ci dice un avventore - scava e continua a fare danni nelle aiuole". "E' bello ma non è quello il suo posto - ci dice una residente - bisogna intervenire immediatamente".

E' diventata davvero una cosa impossibile. Lo scatto rafficinato di Sergio Formato non lascia spazio a dubbi.

E per chi si reca di buon mattino a camminare in villa è un incubo. "Me lo sono trovato all'improvviso nei pressi del campetto da tennis - ci dice uno degli assidui frequentatori - poi nei pressi della grande fontana e in poco tempo di nuovo nel pratone all'ingresso ormai irriconoscibile. E' una presenza ormai quotidiana".

E' una situazione che va risolta e questa volta senza l'inutile e inconsistente posizionamento di gabbie da parte dell'Asl. L'animale va narcotizzato e collocato in un altro ambiente. Bisogna agire subito.