Riqualificazione rione Martiri, Franza: "Nuovo spazio per la comunità" Ecco la nuova area pedonale che si svilupperà accanto alla storica fontana

Il comune di Ariano Irpino è entusiasta di annunciare l'avvio dei lavori di riqualificazione dell’area del rione Martiri. Questo progetto ambizioso mira a trasformare uno dei punti più caratteristici della città in uno spazio accogliente e vivibile per tutti i cittadini.

La nuova area pedonale, che si svilupperà antistante la storica fontana, sarà realizzata con pavimentazione in calcestruzzo architettonico caratterizzato da ghiaietto lavato, per garantire un accesso sicuro e gradevole. Inoltre, l’illuminazione dell’area e della fontana verrà potenziata, creando un’atmosfera magica che valorizzerà il nostro patrimonio storico.

Le aree perimetrali saranno sistemate per ospitare nuove piante e arredi urbani. Tra le novità, ci saranno sedute ispirate alla tradizione della ceramica arianese, richiamando la nostra identità culturale. Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato ai più piccoli, pensata per divertire e intrattenere.

Il sindaco Enrico Franza che ha effettuato un sopralluogo sul posto ha dichiarato: "Questa riqualificazione rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Vogliamo creare spazi che non solo abbelliscano la nostra città, ma che siano anche funzionali e accoglienti.

L'area del rione Martiri è un simbolo della nostra storia e con questo progetto vogliamo restituirle il valore che merita, rendendola un luogo di incontro e socialità per tutti."

I lavori sono previsti per concludersi entro marzo 2026, e l'amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa trasformazione, contribuendo a rendere Ariano Irpino un luogo sempre più bello e vivibile.