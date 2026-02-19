Scontro tra auto in autostrada: feriti e paura sull'A16 Tra Grottaminarda e Vallata: feriti marito e moglie. Tre le auto coinvolte nel tamponamento

E' di almeno due persone ferite e tre auto incidentate il bilancio dell'incidente stradale registrato questa sera lungo l'Autostrada Napoli – Bari, tra Grottaminarda e Vallata, in direzione Puglia.

A scontrarsi un'Audi, una Bmw e un altro veicolo. Ad avere la peggio, stando ad un primo bilancio, sono stati marito e moglie che sono rimasti bloccati nell'abitacolo incidentato. Dopo l'urto i veicoli sono finiti contro il guardrail.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Grottaminarda, gli agenti della Polizia Stradale e le ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i due malcapitati e li hanno affidati alle cure dei medici.

Incidente avvenuto durante uno dei temporali che sta caratterizzando la giornata. Traffico rallentato e a tratti bloccato per consentire in sicurezza le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro affidati agli agetnti della Polizia autostradale.